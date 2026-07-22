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        Eskişehir'deki silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Eskişehir'deki silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya​​​​​​​ göre O.K. (20), pompalı tüfekle M.E.A. (23) ve T.M.H'ye (16) ateş etti.

        Olayda M.E.A. ve T.M.H. ile oradan geçtiği esnada bacağına saçmaların isabet ettiği B.D. (27) isimli kadın yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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