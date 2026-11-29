Eskişehir’de eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta 2 kişinin silahla yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Kasım gecesi Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen S.A. ve R.U.’yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.