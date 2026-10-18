ASIRLIK MEKTEPLER - İlk ders zilinin 1911'de çaldığı Gaziantep Lisesinde nesiller yetişiyor
BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in köklü eğitim kurumlarından Gaziantep Lisesi, Osmanlı döneminde 1911'de başlayan eğitim serüvenini, Cumhuriyet dönemindeki dönüşümü ve yetiştirdiği mezunlardan aldığı güçle 100 yılı aşkın süredir sürdürüyor.
Giriş: 18.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in köklü eğitim kurumlarından Gaziantep Lisesi, Osmanlı döneminde 1911'de başlayan eğitim serüvenini, Cumhuriyet dönemindeki dönüşümü ve yetiştirdiği mezunlardan aldığı güçle 100 yılı aşkın süredir sürdürüyor.
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