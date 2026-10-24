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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nizip'te muhtarlarla buluştu:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerde kaynağın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Elbette büyük dağın dumanı büyük olur derler. Bunun da farkındayız ama kaynağı yerli yerine kullanırsanız, doğru kullanırsanız ve bunun hesabını verirseniz hiçbir güç sizin karşınızda durmaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:36 Güncelleme:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nizip'te muhtarlarla buluştu:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerde kaynağın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Elbette büyük dağın dumanı büyük olur derler. Bunun da farkındayız ama kaynağı yerli yerine kullanırsanız, doğru kullanırsanız ve bunun hesabını verirseniz hiçbir güç sizin karşınızda durmaz." dedi.

        Bir dizi ziyaret kapsamında Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, Nizip Belediyesi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

        Belediyelerin yardım yaparken yoksulluğun afişe edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim felsefemizdir, CHP'nin felsefesidir, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Beldeye hizmet ederken yolu, köprüsü ne varsa ihtiyaç neyse onları yapacaksınız. Hiçbir belediye başkanı 'benim param yok' diye ağlamasın. Elbette büyük dağın dumanı büyük olur derler. Bunun da farkındayız ama kaynağı yerli yerine kullanırsanız, doğru kullanırsanız ve bunun hesabını verirseniz hiçbir güç sizin karşınızda durmaz." ifadelerini kullandı.

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        Kılıçdaroğlu, hesap vermenin politikacıların görevi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

        "Hesap vermiyorsa bir politikacı malı götürüyor demektir. Hesabını verecek ama bu hesabı halka verecek. Ben belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, Cumhuriyet Halk Partili olarak seçildiniz, ama CHP rozetini takarak değil, Türk bayrağı rozetini takarsanız herkese eşit hizmet götürürsünüz. 'Bu mahalle bana oy vermedi, ben onu cezalandıracağım' olmaz. O mahalleye hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım götüreceksiniz. Belediye başkanı, beldenin cumhurbaşkanıdır. Bütün yetkiler belediye başkanındadır ve belediye başkanı bu yetkileri kullanırken halk için kullanmak zorundadır. Ayrıca sorunlara karşı belediye başkanının duyarlı olması lazım. Bir yerde sorun varsa soruna kilitlenmesi lazım. Her şeyi bir seferde yapmayabilir. Ama bir plan yapar, program yapar, bu çerçevede hizmetini aşama aşama götürür. Bu karşılıklı güveni pekiştiren bir şeydir. Evet bu belediye başkanı bir söz veriyorsa demek ki sözünü yerine getiriyor demektir."

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        Belediye başkanlarının halka hesap vermek zorunda olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parası. O zaman halka hesap vermek namuslu bir görevdir siyasetçi için." diye konuştu.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı ve parti gözetmeksizin hizmet yaptıklarını söyledi.

        Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ilçeye yakın bir zeytin ağacı bahçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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