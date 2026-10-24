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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon: Kamil Ocak Spor Salonu

        Hakemler: Kadir Girente, Furkan Salduz

        Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Ivanov, Jeanlys, Uğur Kılınç, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Wen, Uğur Okay, Yunus Emre Zebun)

        Fenerbahçe Medicana: Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül (Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Burutay Subaşı)

        Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 22-25, 13-15

        Süre: 147 dakika

        GAZİANTEP

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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