Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçının ardından

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildikleri maçta çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Ünal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ifade eden Ünal, "Özellikle ilk yarı oyunu kontrol eden bir Gaziantep FK takımı vardı. Sahada istediğini yapan, hem karşıt planlarını hem kendi ana planlarını sahaya uygulayan bir takım vardı. Aslında ikinci yarıya da öyle başlamıştık ancak yediğimiz şanssız bir golle geri düştük. Devamında duran topta kalemizde bir gol gördük." dedi.

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İki farklı geriye düştükten sonra risk alarak farkı bire indirdiklerini ve pozisyonlar ürettiklerini aktaran Cihan Ünal, "Bu maç özelinde üretkenlik anlamında bir sıkıntı yaşamadık ama sonuçlandırmada eksik kaldığımız bir gerçek. Futbolda sonuçlandıramadığınız zaman, tabelaya yansımadığı zaman kaybediyorsunuz. Biz de bu şekilde kaybettik. Çok üzgünüz." diye konuştu.

- "Orhan hocamız görevinin başında"

Teknik direktör Orhan Ak'ın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Ünal, kulübün 5 Kasım'da olağanüstü kongreye gideceğini hatırlattı.

Kongre sürecinde yaşanan belirsizliğin takımı olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

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"Şimdi biz hep sahayı konuşuyoruz. Sahada bunları yapabilirdik, bunları yapamazdık diyoruz ama genel olarak da bir belirsizlik var takımda, genel olarak şehirde. Yani kongre olacak, başkan bırakacak, bırakmayacak... Böyle bir süreç yaşanıyor. Bunlar oyuncuların aslında mental kırılmalarına da sebep olabiliyor. Bu belirsizlikler oyuncuları etkileyebiliyor. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz."

Orhan Ak'ın görevinin başında olduğunu vurgulayan Ünal, "Orhan hocamız şu an için görevinin başındadır. Maçımızı analiz edeceğiz. Bir kupa maçımız var salı günü Ankara'da. Şu an ona odaklandık. Futbolda sevinç de üzüntü de 24 saat sürmek zorunda. Her hafta yeni bir başlangıç, her hafta yeni bir meydan okuma. En kısa sürede toparlanacağız." ifadelerini kullandı.

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- "Arda iki maçtır iğneyle oynuyor"

Cihan Ünal, Abena'nın yerine oyuna aldıkları Arda Kızıldağ'ın kısa sürede değiştirilmesiyle ilgili de açıklamada bulundu.

Erzurumspor FK'nin çift santrforla mücadele ettiğini ve savunmada birebir eşleşmelere gittiklerini anlatan Ünal, sarı kart gören Abena'nın oyundan alınmasının tamamen teknik bir karar olduğunu, oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını söyledi.

Arda Kızıldağ'ın ise sakatlığına rağmen fedakarlık gösterdiğini belirten Ünal, "Arda'nın kol kasında bir yırtık var. Çok fedakarlık yaparak oynamaya çalışıyor. Oyuna girdi ama kolu onu zorladı, problem yaşadı. Başakşehir maçının son 15 dakikasında da çok zorlanmıştı. Zaten iğneyle oynuyor. İki maçtır iğneyle mücadele ediyor. Onun o reaksiyonları veremediğini görünce biz Arda'yı tekrardan çıkartmak zorunda kaldık." diye konuştu.