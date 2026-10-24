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        Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

        Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, Erzurumspor FK maçının ardından, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

        Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, Erzurumspor FK maçının ardından, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 31 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Ünal, "Tabii, kazanmamız gereken bir maçı kaybettik kendi sahamızda. Maça gelecek olursak özellikle ilk yarı oyunu kontrol eden bir Gaziantep FK takımı vardı. Sahada istediğini yapan, hem karşıt planlarını hem kendi ana planlarını sahaya uygulayan bir takım vardı. Aslında ikinci yarıya da öyle başlamıştık. Ancak yediğimiz şanssız bir golle tabii geri düştük. Devamında duran topun devamında kalemizde bir gol gördük. Ondan sonra bütün riskleri almaya çalıştık. Aslında 21'i de yakaladık. Daha da pozisyonlar ürettik. Aslında bu maç özelinde üretkenlik anlamında bir sıkıntı yaşamadık ama sonuçlandırmalarda eksik kaldığımız bir gerçek. Sonuçlandıramadık. Futbolda sonuçlandıramadığınız zaman, tabelaya yansımadığı zaman kaybediyorsunuz. Biz de bu şekilde kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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        "Orhan hocamız şu an için görevinin başındadır"

        Teknik Direktör Orhan Ak'ın istifa edip etmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Ünal, "Öncelikle bu sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz kulübümüz bir kongre sürecinde. Bir kongre kararı alındı. 5 Kasım'da bir kongremiz olacak. Şimdi biz hep sahayı konuşuyoruz. Sahada bunları yapabilirdik, bunları yapamazdık diyoruz ama genel olarak da bir belirsizlik var takımda. Genel olarak şehirde. Yani kongre olacak, başkan bırakacak, bırakmayacak. Yani böyle bir süreç yaşanıyor biliyorsunuz kongre kararından dolayı. Bunlar oyuncuların aslında mental kırılmalarına da sebep olabiliyor. Yani bu belirsizlikler oyuncuları etkileyebiliyor. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Orhan hocamız şu an için görevinin başındadır. Herhangi bir bırakma, bırakmama, hani öyle bir karar alınmış değil. Şu an bakacağız. Maçımızı analiz edeceğiz. Bir kupa maçımız var biliyorsunuz salı günü Ankara'da. Şu an ona odaklandık. Maçı unutacağız. Biliyorsunuz sevinç de üzüntü de 24 saat sürmek zorunda futbolda. Her hafta yeni bir başlangıç, her hafta yeni bir meydan okuma. Onun için en kısa sürede hemen toparlanacağız. Önümüzdeki maça hazırlanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

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        "Arda sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarıldı"

        İkinci yarıda oyuna alınan ve kısa sürede tekrar oyundan çıkarılan Arda Kızıldağ ile ilgili soruya da cevap veren Ünal, "Bu maç özelinde özellikle biliyorsunuz Erzurumspor takımı çift santrfor oynuyor. Biz de stoperlerimizi ön alan baskısı yaparken santrforlarla eşleştiriyorduk. Birebir baskıya çıktık. Tabii kolay değil birebir baskılar. Hem yorucu hem mental olarak hem fizik olarak yorucu. Mücadele ediyorsunuz. Abena bizim, bence bizce çok basit bir sarı kart gösterdi hakem arkadaşımız. Bir sarı kart gördü ve birebir oyunlarda bizim için tehlike arz ediyordu. Herhangi bir sakatlığı yoktu Abena'nın. Tamamen teknik karar olarak Arda'yı aldık. Çünkü birebir oynarken zorlanabilirdi. Çünkü Erzurum takımı çok fazla geride pas yapmayan, arkaya direkt toplar atıyordu genel olarak çift santrfora. Orada birebir çok mücadele oluyordu. Bu yüzden Arda'yı düşündük. Arda biliyorsunuz kol kasında bir yırtık var. Çok fedakârlık yaparak oynamaya çalışıyor. Oyuna girdi ama kolu hem zorladı onu, problem oluşturdu. Gerçekten Başakşehir maçının son 15 dakikasında da çok zorlanmıştı. Zaten iğneyle oynuyor. İki maçtır iğneyle mücadele ediyor. Onun o reaksiyonları veremediğini görünce biz çıkartmak zorunda kaldık Arda'yı tekrardan" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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