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        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin Hatem'de

        Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin Hatem'de

        Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin’i kadrosuna dahil etti.

        1992 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde dünyaya gelen Uzm. Dr. Abdurrahim Keskin, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 2023 yılında İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Dr. Keskin, Ekim 2026 itibarıyla Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

        Çocuk sağlığına bütüncül bir yaklaşımla hizmet sunmayı amaçlayan Uzm. Dr. Keskin, hekimlik anlayışını şu sözlerle ifade etti:

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        "Çocukların yalnızca hastalık dönemlerinde değil, doğumdan ergenliğe kadar uzanan tüm süreçte fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini bir bütün olarak izlemeyi önemsiyorum. Sağlıklı bir geleceğin, çocukluk çağında kazanılan doğru alışkanlıklar ve koruyucu hekimlik yaklaşımlarıyla inşa edileceğine inanıyorum."

        Uzm. Dr. Abdurrahim Keskin’in tıbbi ilgi alanları arasında şunlar yer alıyor:

        "Yenidoğan takibi ve bebek beslenmesi, çocukluk çağı alerjik hastalıkları, sağlam çocuk takibi ve aşılama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, büyüme, gelişme ve beslenme sorunları bebeklik dönemi ve sindirim sorunları."

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        Mesleki İngilizceye hâkim olan Uzm. Dr. Abdurrahim Keskin, ulusal ve uluslararası birçok kongre, kurs ve eğitim programına katılmıştır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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