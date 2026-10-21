Gaziantep FK'den öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı karşılaşma için öğrencilere 5 bin ücretsiz maç bileti verecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ücretini karşıladığı biletlerin 2 bin 500'ü maraton üst tribünü, 2 bin 500'ü ise güney kale arkası tribünü için ayrıldı.

Ücretsiz biletlerden yararlanmak isteyen öğrenciler, geçerli öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek biletlerini alabilecek.

Biletler, 09.00-18.00 saatlerinde Millet Bahçesi'ndeki BiletiniAl gişesinden, maç günü ise stadyum gişelerinden temin edilebilecek.