Gaziantep FK'den öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet
Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı karşılaşma için öğrencilere 5 bin ücretsiz maç bileti verecek.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı karşılaşma için öğrencilere 5 bin ücretsiz maç bileti verecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ücretini karşıladığı biletlerin 2 bin 500'ü maraton üst tribünü, 2 bin 500'ü ise güney kale arkası tribünü için ayrıldı.
Ücretsiz biletlerden yararlanmak isteyen öğrenciler, geçerli öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek biletlerini alabilecek.
Biletler, 09.00-18.00 saatlerinde Millet Bahçesi'ndeki BiletiniAl gişesinden, maç günü ise stadyum gişelerinden temin edilebilecek.
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