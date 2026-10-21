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        Gaziantep FK'den öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet

        Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı karşılaşma için öğrencilere 5 bin ücretsiz maç bileti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Gaziantep FK'den öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet

        Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK ile sahasında oynayacağı karşılaşma için öğrencilere 5 bin ücretsiz maç bileti verecek.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ücretini karşıladığı biletlerin 2 bin 500'ü maraton üst tribünü, 2 bin 500'ü ise güney kale arkası tribünü için ayrıldı.

        Ücretsiz biletlerden yararlanmak isteyen öğrenciler, geçerli öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek biletlerini alabilecek.

        Biletler, 09.00-18.00 saatlerinde Millet Bahçesi'ndeki BiletiniAl gişesinden, maç günü ise stadyum gişelerinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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