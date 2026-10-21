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        Arabanlı vatandaşlardan tarihi İç Kale Camisi için restorasyon talebi

        Arabanlılar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihi İç Kale Camisi'nin restorasyon yapılmasını talep ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Arabanlı vatandaşlardan tarihi İç Kale Camisi için restorasyon talebi

        Arabanlılar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihi İç Kale Camisi'nin restorasyon yapılmasını talep ediyor.

        Arabanlı vatandaşlar, ilçenin ilk camisi olma özelliğini taşıyan tarihi İç Kale Camisi'nin tamamen yok olmadan kurtarılmasını istiyor.

        "Tarihi caminin bir an önce restore edilmesini istiyoruz"

        6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan caminin giriş kısmı ve tavanının çökmesinin ardından geçen zamana rağmen restorasyon çalışmalarının başlatılmadığını belirten vatandaşlar, Gaziantep il merkezinde depremden etkilenen bazı camilerde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, ancak Araban'daki tarihi camide henüz çalışma yapılmadığını ifade etti.

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        Mevsimsel şartlarının tarihi yapıda yeni tahribatlara yol açabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, bölge ve ilçe tarihi açısından büyük önem taşıyan, atalarının ibadet ettiği caminin tamamen yıkılıp yok olmasından endişe duyduklarını belirterek, çöken bölümlerin onarılması ve yapının bir an önce koruma altına alınması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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