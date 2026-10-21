Ekspres gazetesi 55. yılını kutladı Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Bora Zor: "Gazeteci kahraman değil, zamanın tanığıdır"

Ekspres gazetesi 55. yıl dönümü görkemli bir şekilde kutladı. 55. yıl pastasını kesen Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Bora Zor, gazetecilerin kahraman değil zamanın tanığı olduğunu söyledi.

Ekspres gazetesinin 55. Yıl dönümü kutlamasına siyasetçi, sanayici, gazeteci ve bazı protokol üyeleri katıldı.

"Gazeteciler kahraman değil, zamanın tanıklarıdır"

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Bora Zor, gazetenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazeteciliğin temel görevinin tarihe tanıklık etmek olduğunu vurgulayarak, "Bizi taraf olmaya zorlamayın. Bırakın haberciliğimizi, gazeteciliğimizi yapmaya devam edelim" dedi.

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Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı ve Gaziantep Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Bora Zor, gazetenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazeteciliğin toplumsal hafızayı koruma ve tarihe tanıklık etme sorumluluğuna dikkat çekti. Gazetenin kurucusu Halil Zor’un yıllardır dile getirdiği "Gazeteciler kahraman değildir. Gazeteciler bulundukları zamanın tanıklarıdır" sözünü hatırlatan Zor, gazetecilerin siyasi ve toplumsal kutuplaşmaların tarafı olmaya zorlanmasını eleştirdi.

"Gazeteciler taraf olmaya zorlanıyor"

Günümüzde gazetecilerin farklı kesimlerin tarafı olmaya itildiğini belirten Zor, gazetecilerin kendi mesleki kimlikleri yerine tarafı oldukları çevrelerin kahramanı olarak görülmeye zorlandığını ifade etti.

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Halil Zor’un gazetecilik anlayışını hatırlatan M. Bora Zor, "Gazeteciler kahraman değildir. Gazeteciler bulundukları zamanın tanıklarıdır" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin asli görevinin herhangi bir kesimin savunuculuğunu yapmak değil, yaşananları doğru ve tarafsız biçimde kayıt altına almak olduğunu vurgulayan Zor, mesleğin bu temel sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Gazetecilik yapmadıkları söylemiyle meslektaşları hedef alınıyor"

Gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere de değinen Zor, bazı gazetecilerin meslektaşlarının neden cezaevinde olduğuna ilişkin tartışmalarda, onların gazetecilik yapmadıkları yönündeki söylemleri tercih ettiğini belirtti.

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Meslektaşlarının maruz kaldığı süreçler üzerinden gazetecilik mesleğinin tartışmaya açılmasını eleştiren Zor, gazetecilerin kahramanlık rolüne zorlanırken bir yandan da mesleki kimliklerinin sorgulandığına dikkat çekti.

Zor, gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirebilmeleri gerektiğini belirterek, mesleğin temel ilkelerinin siyasi veya kişisel yaklaşımlara göre değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

54 yıllık arşiv, Gaziantep'in hafızasını taşıyor

Gaziantep Ekspres Gazetesi’nin geçmişine de değinen M. Bora Zor, gazetenin 20 Ekim 1972’de kurulduğunu hatırlattı. Gazetenin yayın hayatına başladığı dönemde Türkiye’nin başbakanının Ferit Melen, Gaziantep’in belediye başkanının ise Abdülkadir Batır olduğunu belirten Zor, aradan geçen yıllarda yaşanan siyasi ve toplumsal değişimlere gazetenin tanıklık ettiğini vurguladı.

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İktidarların, belediye başkanlarının ve oda başkanlarının değiştiğini, ancak Ekspres Gazetesi’nin bütün bu süreçleri arşivlerine taşıyarak kentin hafızasının korunmasına katkı sunduğunu ifade eden Zor, gazetenin arşivlerinin gelecek kuşaklar açısından önemli bir kaynak niteliği taşıdığını kaydetti.

Gazeteciliğin asıl sorumluluğunun yaşananları kayıt altına alarak geleceğe aktarmak olduğunu belirten Zor, "Bizim görevimiz tarihte, zamanımızda yaşananlara şahitlik etmek, onları kaleme almak, herhangi bir duygusal şeye girmeden tespitlerimizi geleceğe aktarmak. Tarihçilere belki de kaynak olmak" ifadelerini kullandı.

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"Gazeteciliğin görevi tarihe tanıklık etmektir"

Gaziantep Ekspres Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünün bu açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Zor, gazetenin yıllar boyunca ortaya koyduğu yayıncılık anlayışının gazeteciliğin temel görevini gösterdiğini ifade etti.

Gazetecilerin yaşadıkları dönemin olaylarını, gelişmelerini ve değişimlerini kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmasının mesleğin en önemli sorumluluklarından biri olduğuna işaret eden Zor, objektif yayıncılığın önemini vurguladı.

Zor, Ekspres Gazetesi gibi daha fazla gazete ve yayın kuruluşunun tarafsız yayıncılık anlayışıyla şehirlerine, ülkelerine ve dünyaya uzun yıllar hizmet etmesini temenni etti.

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"Bizi taraf olmaya zorlamayın"

Açıklamasının sonunda gözaltındaki ve tutuklu meslektaşlarına ilişkin çağrısını yineleyen M. Bora Zor, gazetecilerin taraf olmaya zorlanmaması gerektiğini belirterek, "Lütfen gözaltındaki meslektaşlarım, tutuklanmış meslektaşlarım için buradan bir kez daha sesleniyorum. Lütfen bizi taraf olmaya zorlamayın. Bırakın biz haberciliğimizi, gazeteciliğimizi yapmaya devam edelim" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ekspres Gazetesi’nin kuruluşundan bu yana koruduğu ilkelerle yayın hayatını sürdürmesini dileyen Zor, "Umarım Ekspres Gazetesi daha uzun yıllar o ilk günden bugüne hiç bozmadığımız ilkeleriyle yayın yapmaya devam eder. Nice mutlu yıllara Ekspres Gazetesi" diye konuştu.