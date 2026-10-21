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        GSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 20262030 döneminin ilk Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:46 Güncelleme:
        GSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) 20262030 döneminin ilk Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        GSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun katılımlarıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma ve Meslek Komite Üyelerinin katılımlarıyla yapıldı.

        Önceki dönem GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyelerinin de katıldığı toplantıda, devam eden projeler ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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        Toplantıda ayrıca Gaziantep sanayisinin mevcut durumu, üretim, ihracat, istihdam ve sanayicilerin beklentileri, küresel ekonomik gelişmelerin sanayi üzerindeki etkileri, firmaların rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilir üretim, savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile Gaziantep sanayisinin geleceğine yönelik hedefler ele alındı.

        GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 20262030 döneminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde görev alan Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komitesi Üyelerini tebrik etti.

        Gaziantep sanayisinin gelişimine ve Gaziantep Sanayi Odası’nın çalışmalarına katkı sunan önceki dönem Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine emekleri, özverileri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Konukoğlu, geçmişten bugüne sanayinin gelişimi için ortaya konulan çabaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

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        Yeni dönemde de birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde önemli çalışmalara imza atılacağına inandığını belirten Konukoğlu, Gaziantep’in üretim gücünün daha ileriye taşınması ve sanayideki güçlü konumunun korunması adına tüm üyelere başarılar diledi.

        GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da yaptığı konuşmasında, Gaziantep’in üretim ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, kentin sanayi gücünü daha ileriye taşımak için ortak akıl ve iş birliğinin önemini vurguladı.

        Gaziantep sanayisinin bugünkü seviyesine ulaşmasında geçmişten bugüne emek veren sanayicilerin, Oda Yöneticilerinin ve Meclis Üyelerinin önemli katkıları olduğunu ifade eden Konukoğlu, ‘’Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye, üretimi ve ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni dönem Meclis ve Yönetim Kurulumuzu tebrik ediyor, geçmiş dönemde görev yapmış olan herkese emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

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        Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında seçim sürecine katkı sunan tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde görev alan Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerini tebrik etti. Geçmiş dönemde görev yapan üyelere Gaziantep’in sanayisine ve Oda çalışmalarına sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Ünverdi, yeni dönemde birlik, dayanışma ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Gençlerin ve kadınların yönetimde daha fazla yer almasının önemine dikkati çeken Ünverdi, "Ben değil, biz" anlayışıyla hareket ederek Gaziantep sanayisini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

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        Sanayicilerin mevcut ekonomik koşullarda karşılaştığı zorluklara da değinen Ünverdi, özellikle finansmana erişim, artan girdi maliyetleri ve rekabet gücünün korunmasının önemini vurguladı.

        Gaziantep Sanayi Odası olarak üretim, ihracat ve istihdamı geliştirmeye; dijitalleşme, yeşil dönüşüm, savunma sanayisi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Ünverdi, katma değerli üretim, markalaşma ve yüksek teknolojiye geçişin yeni dönemin öncelikleri arasında yer alacağını ifade etti.

        Ünverdi, tüm Meclis Üyeleriyle iş birliği içerisinde Gaziantep’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

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        Gaziantep’in ekonomik verileri hakkında da Meclis Üyelerine bilgi veren Ünverdi, "2026 yılı Eylül ayında 1 milyar 25 milyon 926 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak ve ABD geliyor. İhracatın sektörlere göre dağılımında ise yüzde 34,7 ile tekstil ürünleri ilk sırada yer alırken, yüzde 33,9 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ikinci, yüzde 15,1 ile kimya ve plastik ürünleri üçüncü sırada bulunuyor" dedi.

        Toplantının sonunda, önceki dönemde görev yapan GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerine, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep sanayisine sundukları katkılardan dolayı plaket takdim edilerek aile fotoğrafı çekildi.

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