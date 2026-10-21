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        Prof. Dr. Celkan: "Bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat. pıhtı hayati risk oluşturabilir"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacak toplardamarlarında oluşan kan pıhtılarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Prof. Dr. Celkan: "Bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat. pıhtı hayati risk oluşturabilir"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacak toplardamarlarında oluşan kan pıhtılarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, derin ventrombozunun belirtilerinin erken fark edilmesinin önemine dikkat çekerek, bacaklardaki ani değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

        Bacakta şişlik ve ağrı en önemli belirtiler arasında

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        Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle tek bacakta aniden ortaya çıkan ve nedeni açıklanamayan şişlik ile ağrının dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu belirtilerin yalnızca kas yorgunluğuna veya günlük hareketlere bağlanmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şikâyetlerde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

        "Uzun süre hareketsiz kalmak riski artırabilir"

        Derin ventrombozu gelişiminde çeşitli risk faktörlerinin etkili olabildiğini belirten Prof. Dr. Celkan, uzun süre hareketsiz kalmanın, büyük cerrahi operasyonların, hastanede yatışın, bazı kanser türlerinin, gebeliğin ve doğum sonrası dönemin pıhtı oluşumu riskini artırabileceğine dikkat çekti. Daha önce pıhtı geçirmiş olmak ve bazı kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları da risk faktörleri arasında yer alıyor.

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        Özellikle uzun süreli yolculuklarda ve masa başında çalışırken mümkün olduğunca hareket etmenin, yeterli sıvı tüketmenin ve kişisel risk faktörlerinin farkında olmanın önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, pıhtı önleyici ilaçların ise yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini ifade etti.

        "Ani nefes darlığı ve göğüs ağrısında acil müdahale gerekebilir"

        Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti. Bu belirtilerin acil değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

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        Erken tanı ve doğru tedavi önem taşıyor

        Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacakta aniden gelişen şişlik ve ağrının erken değerlendirilmesinin olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli belirtileri ihmal etmemesi ve sağlık kontrollerini geciktirmemesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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