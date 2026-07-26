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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Gaziantep'te 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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