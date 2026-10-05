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        Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi

        Gaziantep'te 50 yaş ve üzerindeki 120 lisanslı sporcunun katıldığı Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi

        Gaziantep'te 50 yaş ve üzerindeki 120 lisanslı sporcunun katıldığı Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre , Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonda kadın ve erkek sporcular, 30 metre yumurta atışı, hareketli ve sabit puta kategorilerinde yarıştı.

        Organizasyon kapsamında geleneksel Türk okçuluğunun farklı yaş gruplarında yapılmasına yönelik müsabakalar düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, merkezde okçuluk, binicilik, atlı okçuluk, yağlı güreş ve aba güreşi gibi branşlarda faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

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        Okçuluğun dikkat ve konsantrasyona yönelik bir spor olduğunu belirten Tahmazoğlu, geleneksel sporların kentte yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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