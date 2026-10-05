Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 9 bin 234 dönümlük alanda ekilen şeker pancarının hasadına devam ediliyor.

Sonbaharın gelmesiyle olgunlaşan şeker pancarları, eylül sonundan itibaren tarlalardan sökülmeye başlandı.

Traktör ve kamyonlarla tarlalardan taşınan pancarlar, işlenmek üzere bölgedeki şeker fabrikalarına gönderiliyor.

İslahiye ve Nurdağı’nda üreticilerin tarlalardaki hasat mesaisi, sezon boyunca sürecek.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, bu yıl Nurdağı'nda 6 bin 234 dönümlük, İslahiye'de de 3 bin dönümlük alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildiğini belirtti.

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İki ilçede toplam 9 bin 234 dönümlük alanda sürdürülen hasatta dönüm başına ortalama 8 ton verim alındığını anlatan Erdoğan, hava koşulları ve yağışların da etkisiyle sağlanan verimin üreticileri memnun ettiğini söyledi.