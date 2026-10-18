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        Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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