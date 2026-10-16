Gaziantep'te Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi Osman Eker, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi Osman Eker, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Eker için Ortaklı Mahallesi Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Cenaze namazının ardından Eker'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Eker'in ailesinin yanı sıra İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve vatandaşlar katıldı.
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