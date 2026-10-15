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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

        Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

        Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

        Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

        Merkez Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'ndaki mermer atölyesinde mermerlerin bulunduğu stant, Hüseyin Gezer ile Suriye uyruklu Yusuf Hacşehelanmed'in üzerine düştü.

        İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Hacşehelanmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gezer ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Hacşehelanmed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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