Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı
Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'ndaki mermer atölyesinde mermerlerin bulunduğu stant, Hüseyin Gezer ile Suriye uyruklu Yusuf Hacşehelanmed'in üzerine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hacşehelanmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gezer ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Hacşehelanmed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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