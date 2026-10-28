GÜNCELLEME - Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Alleben Deresi'nin debisinin de yağış nedeniyle arttığı görüldü.
Yağış sonrası demir yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle tramvay hatlarında kesinti yaşandı.
Su birikintilerinin yoğun olduğu güzergahlarda vatandaşlar karşıdan karşıya geçemedi.
Belediye ekipleri, sahada tarama yaparak temizlik çalışmaları yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.