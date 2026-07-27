Japon heyeti Dülük Antik Kenti'ni ziyaret etti

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Dülük Antik Kenti'ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Heyete, kazı ekibi tarafından antik kentin geçmişi, arkeolojik zenginlikleri ve insanlık tarihi açısından önemi anlatıldı.



Tarihi alanı gezen heyet üyeleri, kazı çalışmaları, tarihi yapıların korunmasına yönelik faaliyetler ve bölgenin turizm potansiyeli hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Ziyarette, Dülük Antik Kenti'nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen koruma ve tanıtım çalışmalarının önemi vurgulandı.



Heyet üyeleri de antik kentin tarihi dokusu ve kültürel zenginliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak projelerin önemine dikkati çekti.

