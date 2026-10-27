Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencilerine "Genç Ofisi" açtı

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi içerisine yaptırılan Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesi, gençlere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gaziantep Üniversitesi kampüsünde hayata geçirilen Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hazırlanan merkez, sunduğu imkânlarla üniversite yaşamına katkı sağlayacak. Toplam 450 metrekarelik kullanım alanına sahip Genç Ofis; kütüphane, grup çalışma odası, bilgisayar odası, seminer salonu ve akılzeka oyun odasıyla öğrencileri ağırlayacak. Gençlerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği merkezde, kulüp toplantıları ve akademik sunum hazırlıkları için de uygun alanlar bulunuyor.

REKLAM

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, açılışta yaptığı konuşmada gençlerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu, gençlerin ufku geniş, ülkesine ve insanlığa hizmet etme arzusuyla dolu bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek "Şahinbey Belediyemizin gençlerimize kazandırmış olduğu çok önemli bir ofisin açılışı için buradayız. Çok heyecanlıyız. Böyle üniversiteli gençlerle, arkadaşlarla bir arada olunca biz de heyecan duyuyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz; ufku geniş olan, Türkiye'ye sevdalı olan, insanlığa hizmet aşkıyla dolu olan siz sevgili gençlerimiz. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerin her zaman yanında olmak bize büyük bir keyif veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin hem Kredi ve Yurtlar'daki, hem üniversitelerdeki her türlü şartlarının sağlanması hususunda, onlara her türlü desteği verme hususunda her zaman yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız da, hükümetimiz de her zaman sizin yanınızda. Değerli arkadaşlar, bu imkanlar bizim okuduğumuz yıllarda hiç yoktu. Bugün yerel yönetim, merkezi yönetim sizlerle birlikte, sizlerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor. Ben bunun için değerli belediye başkanlarımıza ve sizleri yetiştiren ailelerinize de çok teşekkür ediyorum, hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

REKLAM

"Gençlerimiz her zaman yüreğimizde"

Gaziantep’in genç dostu bir şehir olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlerimiz için buradayız. Gençlerimizin yüreğindeyiz. Gençlerimiz de bizim yüreğimizde. Cemil Meriç diyor ki: "Düşünmek, bu millet, bu medeniyet için savaşmaktır." Gençler, genç dostu bir şehir olduysak hepsinin altında Ankara'da elimiz güçlü olduğu için yaptık. Başta Cumhurbaşkanımız; Ama oradaki takımın başı Abdülhamit Bakanım’a kocaman bir alkış istiyorum. Sağ ol bakanım, iyi ki varsın. Cumhurbaşkanımızın aziz İstanbul'da attığı tohumu bugün bir ormana dönüştürdük. Bir belediye, biraz önce Şahinbey Belediye Başkanım söyledi, neler yapıyor? O yüzden Şahinbey Belediye Başkanımıza, Mehmet Başkanımıza da kocaman bir alkış istiyorum. Allah ondan da razı olsun. Yavuz Hocam Nur içinde yatsın, bugün yok. Çok güzel bir söz var, diyor ki: "Unutulduğunda ölürsün." Rabbim bize öyle eserler yaptırsın ki unutulmayalım, gönlünüzden hiç çıkmayalım" dedi.

REKLAM

"Gençlerimiz için kütüphaneler yaptık"

Şahinbey Belediyesinin üniversite öğrencilerine yönelik nakdi eğitim desteğinin bu yıl da sürdüğünü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sevgili gençler, sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çok özelsiniz. Bugünümüzün ve yarınımızın teminatısınız. Sizlerin eğitimde, kültürde, sanatta, sporda başarılı olmanız için Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu: "Gençler ne istiyorsa yapın. Gençlerin önündeki engelleri kaldırın." Bu anlamda Gaziantep Üniversitemiz çok kıymetli bir üniversite, köklü bir üniversite. Öncelikle böyle güzel bir üniversiteyi kazandığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Buradan mezun olmak da gerçekten bir ayrıcalık. Ayrıca eğitimde başarılı olmanız için biz de Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır eğitim desteğinde bulunuyoruz. Bu yılki başvurularımızı geçen hafta itibariyle tamamladık ve bu pazartesinden, itibaren de hesaplarınıza paraları yatırmaya başladık. Her öğrencimize 33 bin TL ile 66 bin TL arası başarı durumuna göre nakdi destekte bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar inşallah tamamlayacağız. Şu anda incelemeleri devam edenler var. Yaklaşık 29 bin üniversite öğrencimiz başvuru yaptı. Ayrıca kültür, sanat önemli. Sizler için kütüphaneler yaptık. Yeni biliyorsunuz Şahinbey Millet Kütüphanemiz raylı sistemle 8 dakika uzaklıkta. 4 bin 500 öğrencimiz aynı anda ders çalışabiliyor ve sizler için baktık ki kütüphane gerçekten çok faydalı. Öğrencilerimize hem motive ediyor hem ders çalışma imkânı sağlıyor. Şimdi üniversitenin karşısına, petrolün arkasına inşallah 4 katlı bir kütüphane daha yapıyoruz. Onu da 1 yıl içinde tamamlayacağız. Böylelikle kafelere falan gidip orada ders çalışmanıza gerek yok. Kütüphanemizde 7/24 ders çalışma imkânı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Genç ofis, gençlerle aramızda köprü olacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin bugünün ve yarının teminatı olduğunu belirterek, "Spor önemli. Şimdi genç ofisimizi açıyoruz. Burada öncelikle Gaziantep Üniversitesi Rektörümüze ve bize burayı tahsis eden yardımcısına, genel sekreterimize, spor il müdürümüze teşekkür ediyoruz. Burada amacımız sizlerle çok daha yakın olmak. Sizlerden gelen talepleri hemen burada karşılayıp onları yerine getirmek. Burada sabahları çorba ikramımız var, çay ikramımız var. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Onun dışında sizler için içeride ders çalışma alanlarımız, bilgisayarlarımız, oyun alanlarımız, sohbet alanlarımız var. Amacımız burada sizlerle daha yakın olup sizlerden gelen talepleri karşılamak. Ayrıca gruplar halinde başvurduğunuz takdirde bizim geleneksel sporlar merkezimize sizleri götürüp ata binme, ok atabilme ve diğer ikramlardan faydalanma imkanı sağlıyoruz. Ayrıca üniversite topluluklarımızla irtibat halindeyiz. Onların da çeşit çeşit talepleri oluyor. Biz onları buradan direkt karşılıyoruz. Amacımız dediğimiz gibi burası sizinle bizim aramızda köprü olacak. Sizlerden gelen talepleri çok daha hızlı bir şekilde karşılamış olacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı gençlerimize her konuda yardımcı olmak. Bak yeni açılan üniversiteler, eğitimler, burslar, yurtlar, Allah'a şükür imkânlarımızı çok daha geliştiriyoruz. Yani sizlerin her alanda başarısı bizim için çok kıymetli. Ben açılışımıza geldiğiniz için başta Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm katılımcılarımıza, misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum" dedi.

REKLAM

Üniversite yönetiminden teşekkür

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kampüslerde bu tür merkezlerin çoğalmasının Gaziantep’in genç ve öğrenci dostu şehir kimliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Üniversite kampüsünün içerisinde bu Genç Ofislerin çoğalması, öğrencilerimizin "genç dostu, öğrenci dostu Gaziantep" mottosuna çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. İnşallah Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz de buradaki ofislerle beraber iş birliği halinde bakanlığımızın tüm projelerini, yapılan tüm faaliyetleri entegre ederek çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlerin ihtiyaçları tek merkezde

REKLAM

Öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlanan ofiste bilgisayar ve ücretsiz WiFi hizmeti sunuluyor. Yabancı dil pratiği yapmak isteyen gençler için konuşma alanlarının da bulunduğu merkez, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Genç Ofis'te sabah saatlerinde çorba dağıtımı yapılırken öğrencilere çay gibi ücretsiz ikramlar da sunuluyor. Kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla oluşturulan kütüphanede öğrenciler, kitap sayesinde okumalarına kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Öğrencilerin talepleri dikkate alınacak

Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi, öğrencilerle belediye arasındaki iletişimi güçlendirecek çalışmalara da ev sahipliği yapacak. Üniversitenin farklı bölümlerine yerleştirilecek QR kodlar aracılığıyla gençlerin talep ve beklentileri alınarak çözüm üretilmesi planlanıyor.

REKLAM

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öğrencilerle bir araya geleceği istişare buluşmalarının yanı sıra yeni üniversitelilere yönelik şehir tanıtım gezileri ve belediyeye ait sosyal, sportif ve bilimsel tesislere ziyaretler de düzenlenecek.

Güvenlik kameralarıyla 7 gün 24 saat izlenen merkezde, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi amaçlanıyor. Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar farklı hizmetleri aynı çatı altında buluşturarak üniversiteli gençlerin kampüs yaşamına destek verecek.