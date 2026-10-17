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        Turistler o kahveyi içmek için akın ediyor: Bakır cezvelerde hazırlanıyor

        Gaziantep'te 1635'ten bu yana hizmet veren tarihi Tahmis Kahvehanesi, geleneksel yöntemlerle hazırlanan menengiç kahvesini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Turistler o kahveyi içmek için akın ediyor: Bakır cezvelerde hazırlanıyor

        Gaziantep'te 1635'ten bu yana hizmet veren tarihi Tahmis Kahvehanesi, geleneksel yöntemlerle hazırlanan menengiç kahvesini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

        Kentin tarihi çarşılar bölgesinde bulunan 391 yıllık kahvehane, özellikle turizm sezonunda yoğun ilgi görüyor. Bakır cezvelerde, makine kullanılmadan hazırlanan menengiç kahvesini tatmak isteyen ziyaretçiler, zaman zaman işletmenin önünde kuyruk oluşturuyor.

        Tarihi Tahmis Kahvehanesi işletmecilerinden Selim Bağcı, Gaziantep'te turizm sezonunun devam ettiğini, yerli ve yabancı turistlerin menengiç kahvesine ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

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        Ziyaretçilerin kahvenin yapılışını ve özelliklerini de merak ettiğini belirten Bağcı, "Gelen insanlar buradan mutlu ayrılıyor. Menengicin faydalarını öğrenmek istiyorlar. Menengiç biliyorsunuz doğal bir kahvedir, içinde kafein yok. Yabani fıstığın aşılanmamış halidir. Biz de bu şekilde gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Bağcı, menengiç kahvesini ilk kez tadanların daha sonra internet üzerinden de sipariş verdiğini dile getirdi.

        Adana'dan Gaziantep'e gelen Ayşe Yağız Çoban, kenti üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi.

        Menengiç kahvesini ilk kez tattığını belirten Çoban, "Kahvenin çok meşhur olduğunu duyduk. Çok da beğendik, beklediğimiz sıraya değdi. Daha önce menengiç kahvesini duymuştum ama içmemiştim. İlk defa burada içtim. Sonuca değerse o sırayı beklemeye de değer diye düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gaziantep'i ayrı tavsiye ediyorum, kahveyi ayrı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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