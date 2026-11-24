GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde doğa yürüyüşüne katılan 60 doğasever, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki güzergahta ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Ortaya çıkan seyirlik manzara kameralara yansıdı.

Şebinkarahisar ilçesinde, Rota Forest Doğa ve Gezi Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne Giresun ve Ordu’dan yaklaşık 60 doğasever katıldı. 2 bin rakımlı Göğnük Şapeli, Öksürük Tepesi ve Silbehan Gölü’nün gezildiği güzergahta doğaseverler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Katılımcılar, önce sabahın erken saatlerinde yürüyüşün ilk durağı olan Göğnük Şapeli’ne ulaşarak tarihi yapıyı incelerken, daha sonra 2 bin 20 metre rakımlı Öksürük Tepesi’ne çıkarak ilçeyi kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Değişen hava koşullarında katılımcılara zaman zaman yağmur, rüzgar ve güneş eşlik etti. Katılımcılara yürüyüşün ardından çay ikram edildi. Doğaseverlerin tadını çıkardığı eşsiz manzara dronla görüntülendi.

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AMAÇ KEŞİF VE TANITIM

Rota Forest Doğa ve Gezi Kulübü Başkanı Turgay Tütüncü, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşleri düzenlediklerini ifade ederek, “Göğnük Mahallesi'ndeki şapeli gezdik. Sarıçiçek Yaylası'na uğradık. Ardından Öksürük Tepesi'ne çıktık. Şebinkarahisar ve bağları 2 bin metre rakımdan gördüğünüz muhteşem bir yerdeyiz. Ardından Tamzara Mahallesi'nde yöre halkının kendi yaptıkları Silbehan Gölü’ne gideceğiz. 60 kişilik bir ekiple geldik. Yıllardır yaptığımız etkinliklerde, Ordu ve Giresun yaylalarını uluslararası dergilerde dünyada görülecek yerler listesine 7’nci sıraya koymayı başardık. Herkesi doğa yürüyüşlerimize katılmaya bekliyoruz” dedi.

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‘GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK'

Yürüyüşe Ordu’dan katılan Havva Kahveci, güzel bir enerjiyle yürüyüşe başladıklarını belirterek, “Bugün güneş, yağmur, az da olsa kar; 4 mevsimi güzelce yaşadık. Yağmur ve kar yağdı. Güneşimiz açtı. Güzel bir gezi oldu bizim için. Güzel anılar biriktirdik arkadaşımla beraber. Çok güzel bir etkinlik oldu. Güzergah inişli çıkışlı, güzel, yorucuydu ama keyifliydi” diye konuştu.