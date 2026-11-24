Giresun'da ağaç keserken dere yatağına düşen kişi yaralandı
Giresun'un Eynesil ilçesinde ağaç keserken dere yatağına düşen kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
Giresun'un Eynesil ilçesinde ağaç keserken dere yatağına düşen kişi yaralandı.
Öden beldesinde ağaç kesen O.M, dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan O.M, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ