Kaza, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Süttaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Yazıcı yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ayşe Yazıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Ali Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.