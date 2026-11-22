Giresun'da kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçtaki eşi ise hayatını kaybetti.
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçtaki eşi ise hayatını kaybetti.
İlçenin Süttaşı Mahallesi'nde Ali Yazıcı (69) yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Ayşe Yazıcı (66) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.
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