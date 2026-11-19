İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kerem Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde yaşayan Kerem Özdemir (74), sabah saatlerinde evinden çıkarak fındık bahçesine gitti. Özdemir'den uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı adam, fındık bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

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