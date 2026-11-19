Giresun'da kış için alınacak tedbirler görüşüldü
Giresun'da, kış mevsiminde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Giresun'da, kış mevsiminde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mustafa Koç başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda, kışın yaşanabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı alınacak önlemler, trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konularının ele alındığı vurgulandı.
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