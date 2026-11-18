AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Giresun’a 23 yılda merkezi yönetim tarafından 12 bakanlık aracılığıyla toplam 110 milyar 174 milyon TL yatırım ve destek sağlandığını belirterek, yatırımların ulaştırma, tarım, çevre, sağlık, eğitim, enerji ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirildiğini söyledi.

Giresun’a yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Alkan, "23 yıllık süreçte ulaştırma ve altyapı yatırımlarının 41 milyar 120 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Bu kapsamda Giresun’un toplam karayolu ağı 777 kilometreye ulaştı. 2002 yılında 26 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu ise, 128 kilometreye çıkarıldı. Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları, Dereli yolu, Keşap Köprülü Kavşağı ve diğer karayolu projeleri de ulaştırma yatırımları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ise, Giresun’a 27 milyar 102 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Baraj, gölet, sulama tesisleri, dere ıslahı, ormancılık çalışmaları ve çiftçilere yönelik tarımsal destekler bu alandaki çalışmaların önemli bölümünü oluşturmaktadır. İlimizde 6 baraj, 3 gölet ve 17 sulama tesisi tamamlandı. Ayrıca 45 dere ıslahı çalışması gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da 16 milyar 480 milyon TL yatırım yapıldı. KÖYDES kapsamında 4 bin 165 kilometre stabilize ve 2 bin 380 kilometre asfalt yol çalışması gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra 5 bin 491 birimin içme suyu sorunu giderildi. Sağlık alanında yine 3 milyar 759 milyon TL yatırım gerçekleştirildi. Hastane ve sağlık tesislerinin yanı sıra acil sağlık hizmetlerinin kapasitesi de artırıldı. Ambulans sayısı 31’den 63’e, 112 acil sağlık istasyonu sayısı ise 12’den 33’e yükseltildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında Çotanak Stadyumu başta olmak üzere spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarının hizmete sunuldu. Eğitim alanında ise 686 milyon 832 bin TL yatırım gerçekleştirildi ve derslik sayısı 3 bin 823’e ulaştı. Enerji, sanayi, adalet ve sosyal hizmetler alanlarında da önemli çalışmalar yürütüldü. Giresun’da doğal gaz dağıtım hattı 713 kilometreye ulaştı. Adalet binaları, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet merkezleri, bakım tesisleri ve kültürel altyapı yatırımları da bakanlıkların Giresun’daki çalışmaları arasında yer almaktadır" dedi.

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En fazla yatırım ulaştırma alanında

Bakanlıkların yatırım ve destek tutarlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Alkan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız 41 milyar 120 milyon TL ile ilk sırada yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yatırım ve destek tutarı 27 milyar 102 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yatırım tutarı ise 16 milyar 480 milyon TL’dir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 4 milyar 826 milyon TL, Gençlik ve Spor Bakanlığımız 3 milyar 925 milyon TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 3 milyar 837 milyon TL, Sağlık Bakanlığımız 3 milyar 759 milyon TL, Adalet Bakanlığımız 3 milyar 316 milyon TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 2 milyar 574 milyon TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 1 milyar 976 milyon TL, Millî Eğitim Bakanlığımız 686 milyon 832 bin TL, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ise 568 milyon TL yatırım ve destek sağlamıştır" dedi.

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Alkan, 20022023 dönemini kapsayan verilere göre Giresun’a 12 bakanlık aracılığıyla sağlanan toplam yatırım ve destek tutarının 110 milyar 174 milyon TL olduğunu sözlerine ekledi.