İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giresun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücünün eşi öldü, kendisi de yaralandı.

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