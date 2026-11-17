Giresun’da doğa turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü dronla görüntülendi.

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sonbaharla birlikte ormanlık alanlar sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Çam ağaçları ve geniş orman örtüsü arasında kendini gösteren sarı renkler, vadiler boyunca uzanan köy ve obalarla birleşerek eşsiz manzaralar oluşturdu.

Doğanın farklı renklerinin bir arada görüldüğü yaylalarda ortaya çıkan sonbahar manzaraları görsel şölen sunarken, bölgenin doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne serildi.