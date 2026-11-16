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        Giresun'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Giresun'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Gökhan K. idaresindeki 34 H1995 plakalı otomobil Giyimli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile beraberindeki Hilal K. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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