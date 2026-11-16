Giresun'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 16.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Gökhan K. idaresindeki 34 H1995 plakalı otomobil Giyimli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Hilal K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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