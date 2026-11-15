Giresun'da annesinin mezarını ziyaretinde kalp krizi geçirerek ölen kişinin cenazesi defnedildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde annesinin mezarını ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adnan Turan'ın cenazesi toprağa verildi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde annesinin mezarını ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adnan Turan'ın cenazesi toprağa verildi.
Turan için Yamuçluyanı Soğuksu Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ile vatandaşlar katıldı.
Adnan Turan'ın cenazesi, İlçe Müftüsü İsa Akbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.
Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 61 yaşındaki Turan'ın, 15 gün önce vefat eden annesinin cenazesi için memlekete geldiği öğrenildi.
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