Giresun'da annesinin mezarını ziyaretinde kalp krizi geçirerek ölen kişinin cenazesi defnedildi

Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 61 yaşındaki Turan'ın, 15 gün önce vefat eden annesinin cenazesi için memlekete geldiği öğrenildi.

Turan için Yamuçluyanı Soğuksu Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ile vatandaşlar katıldı.

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