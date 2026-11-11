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        Görele ve Alucra'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Giresun'un Görele ve Alucra ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Görele ve Alucra'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Giresun'un Görele ve Alucra ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikildi.

        Görele ilçesindeki program, Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlendi.

        Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

        Alucra ilçesindeki etkinlik ise Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde organize edildi.

        Kaymakam Doğan Can Kandemir, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, çeşitli türdeki fidanları dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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