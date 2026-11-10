Giresun'da saat 09.05'te hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde sirenlerin çalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik bir anda durdu. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi. Saygı duruşunda bulunanlar, objektiflere yansıdı.

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