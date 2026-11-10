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        Giresun'da saat 09.05'te hayat durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Giresun'da saat 09.05'te hayat durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde sirenlerin çalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik bir anda durdu. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi. Saygı duruşunda bulunanlar, objektiflere yansıdı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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