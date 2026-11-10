Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Yağlıdere'de Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Şehit Enver Şahin Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu ve tiyatro gösterisi sundu.
Okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
- Eynesil
Eynesil'deki tören ise Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlendi.
Kaymakam Recep Hasar ve Belediye Başkanı Barış Güdük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Ören İlkokulu ve Ortaokulu Salonunda devam eden programda şiirler okundu, oratoryo sahnelendi.
- Güce
Güce'de ilçe meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulunda devam eden programda şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.
Güce Anaokulu'nda ise "10 Kasım" temalı sergi açıldı.
Anaokulu Müdürü Onur Akkaya, çocuklara Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bilincini ve milli değerleri küçük yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Serginin açılış törenine, Kaymakam Esra Kodaz Köse de katıldı.
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