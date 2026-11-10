Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'da anıldı

Ören İlkokulu ve Ortaokulu Salonunda devam eden programda şiirler okundu, oratoryo sahnelendi.

Kaymakam Recep Hasar ve Belediye Başkanı Barış Güdük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Şehit Enver Şahin Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu ve tiyatro gösterisi sundu.

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