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        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Giresun'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Yağlıdere'de Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

        Şehit Enver Şahin Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu ve tiyatro gösterisi sundu.

        Okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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        - Eynesil

        Eynesil'deki tören ise Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlendi.

        Kaymakam Recep Hasar ve Belediye Başkanı Barış Güdük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Ören İlkokulu ve Ortaokulu Salonunda devam eden programda şiirler okundu, oratoryo sahnelendi.

        - Güce

        Güce'de ilçe meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulunda devam eden programda şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

        Güce Anaokulu'nda ise "10 Kasım" temalı sergi açıldı.

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        Anaokulu Müdürü Onur Akkaya, çocuklara Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bilincini ve milli değerleri küçük yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Serginin açılış törenine, Kaymakam Esra Kodaz Köse de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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