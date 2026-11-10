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        Hastane yetkilisi soruşturma bulunmadığını savundu, Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Giresun Özel Ada Hastanesi'nde bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz şekilde katıldığı yönündeki iddialarla ilgili hastane yönetimi ile Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden farklı açıklamalar geldi. Hastane Başhekimi Dr. Cenap Damcı, hastane hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını ve iddialar üzerinden algı oluşturulduğunu savunurken, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Hastane yetkilisi soruşturma bulunmadığını savundu, Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Giresun Özel Ada Hastanesi’nde bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz şekilde katıldığı yönündeki iddialarla ilgili hastane yönetimi ile Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden farklı açıklamalar geldi. Hastane Başhekimi Dr. Cenap Damcı, hastane hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını ve iddialar üzerinden algı oluşturulduğunu savunurken, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

        Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu personelin ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını ifade etti. Hastane hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını öne süren Damcı, "Hastanemize herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece şikayet üzerinden algı oluşturulmuştur" dedi.

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        Öte yandan Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise iddialarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan Giresun’da özel bir hastanede bir temizlik personelinin ameliyatlara girdiği yönündeki iddialar üzerine, adli ve idari soruşturma başlatılmış olup Bakanlığımızca konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Böylece hastane yönetiminin herhangi bir işlem başlatılmadığı yönündeki açıklamasının aksine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından adli ve idari soruşturma yürütüldüğü ve Bakanlık düzeyinde müfettiş görevlendirildiği resmiyet kazanmış oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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