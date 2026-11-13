Giresunlu üretici arazisinde salep yetiştiriyor

Salep yetiştiriciliğinin bölge genelinde artmasının temel hedefi olduğunu vurgulayan İçtem, "Alucra'dan alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebileceğini göstermek istiyorum. Zaman içinde farklı tıbbi ve aromatik bitkileri de deneme planım var." dedi.

Bölge ekonomisine katma değerli ürün kazandırmak istediğini belirten İçtem, gelecek yıl üretimi daha da artırmayı planladığını aktardı.

Giresunlu Metin İçtem (55), üretimde örnek olmak için salep yetiştirmeye başladı.

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