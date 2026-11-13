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        Güce'de kivi hasadına başlandı

        Giresun'un Güce ilçesinde kivi yetiştiren üreticiler hasada başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Güce'de kivi hasadına başlandı

        Giresun'un Güce ilçesinde kivi yetiştiren üreticiler hasada başladı.

        Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, yaptığı açıklamada, ilçede 20 dekarda kivi üretimi yapıldığını belirtti.

        Hasadın doğru dönemde yapılmasının meyve kalitesi açısından kritik olduğuna dikkati çeken İslam, geçen yıla göre rekoltenin daha iyi olduğunu aktardı.

        Kivi üreticisi Bülent Bahadır ise tüm çiftçilere emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir sezon diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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