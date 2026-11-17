GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 24 haftalıkken 670 gram dünyaya gelen Aybüke bebek, yaşama sımsıkı tutundu.

Bulancak ilçesinde yaşayan Tuğçe (37) ve Alaaddin Beyaz (39) çiftinin "Aybüke" adını verdikleri kızı, 14 Mayıs 2025'te Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 haftalıkken dünyaya geldi.

Doğduğunda 670 gram ağırlığında olan Aybüke bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 112 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aybüke bebeğin hastaneden taburcu edilmesiyle ailesinin sabırlı bekleyişi mutluluğa dönüştü.

Doğduğu andan itibaren yaşama sımsıkı tutunan Aybüke bebeğin boyu 71 santimetreye, ağırlığı da 8,5 kilograma ulaştı.

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- "Çok küçüktü, 28 santimetre doğdu"

Anne Tuğçe Beyaz, AA muhabirine, çocuğunun hastanede kaldığı sürede çok zorlandıklarını söyledi.

Hastanedeyken, "Çocuğumuz acaba sağlığına kavuşacak mı?", "Nefes alabilecek mi?" diye endişe duyduklarını anlatan Beyaz, zaman geçtikçe Aybüke'nin durumunun iyiye gitmesiyle morallerinin de düzeldiğini dile getirdi.

Çocuğunu ilk 2 gün göremediğini belirten Beyaz, "Çok küçüktü, 28 santimetre doğdu. Gözü var mı, elleri yerinde mi bakıyordum. Dokunamıyorsun, hep bir camın arkasından bakıyorsun. Beni anne olarak en çok bu zorladı." dedi.

Beyaz, çocuğunu 3 ay sonra ilk kucağına aldığında bambaşka bir heyecan duyduğunu, zorlu süreci bir anda unuttuğunu ifade etti.

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Çocuğunun gelişimini fotoğraflara baktığında net olarak fark edebildiğini dile getiren Beyaz, "Bana sanki hala küçük haliymiş gibi geliyor. Fotoğraflarıyla kıyasladığımda diyorum ki 'Evet bizim çocuğumuz gerçekten büyümüş.' Şu an normal bir çocuk. En büyük şansımız da kızımızın sağlıklı bir şekilde evine gelmesi oldu. Kalıtsal bir hastalığı olmadığı için çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Dik durmak, elinizden geldiğince sabretmek gerekiyor"

Baba Alaaddin Beyaz ise hem eşinin hem de çocuğunun sağlığıyla ilgili endişe duyduğu zorlu bir süreçten geçtiğini anlattı.

Kızının sağlıkla büyümesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beyaz, "Çocuğumuzun sağlık sıkıntısı yok, bizi mutlu eden de burası. Biz çok uzun süre çocuk sahibi olmayı düşünmemiştik, o yüzden de büyük bir heyecanımız vardı. Zorlu süreçti, dik durmak, elinizden geldiğince sabretmek gerekiyor." dedi.

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Beyaz, kızını ilk gördüğünde yaşadığı duyguları ise şöyle paylaştı:

"Hastanede hemşireler, 'Babası sana kızını göstereceğiz.' dedi. Ben de şöyle düşündüm, 'Çocuğum zaten yaşamayacak, herhalde bir kere görsün diye gösteriyorlar.' Yoğun bakım ünitesine girdim, çocuğumun parmaklarını saydım, gözlerine baktım, dua ettim. Hemşireler çok destek oldu. İlk halini şu anki haliyle kıyasladığımda arada dağlar kadar fark var."