Bir zamanlar Karadeniz'in Süper Lig'deki temsilcilerindendi, şimdi Bölgesel Amatör Lig'de Giresunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor

Türk futbolunda bir döneme damga vuran, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımları mağlup ederek adından söz ettiren Giresunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında bulunduğu yıllarda da sahnede olan yeşilbeyazlı ekip, bugün profesyonel liglerde Giresun'u temsil eden bir takımın kalmamasıyla tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Kurulduğu yıl olan 1967'de profesyonel futbol hayatına başlayan Giresunspor, kısa sürede Türk futbolunun üst liglerinde kendisine yer buldu. Dört sezon üst üste TFF 1. Lig'de mücadele eden yeşilbeyazlı ekip, 19701971 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 19761977 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan Giresunspor, o yıllarda Karadeniz futbolunun önemli temsilcilerinden biri oldu.

REKLAM

Giresunspor'un o dönemdeki konumunu anlatan eski futbolcu ve antrenör Cengiz Demir, Karadeniz'de birçok ilin henüz Süper Lig'de temsil edilmediği yıllarda Giresunspor'un üst ligde mücadele ettiğini belirterek, "Karadeniz'de belki de lige en önce çıkan takımlardan bir tanesi bizdik. Biz varken mesela bir Samsun, Rize yoktu. Trabzonspor vardı, biz vardık" dedi.

Giresunspor'un ilk Süper Lig döneminden sonra yeniden üst liglere çıkmasının da kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Demir, futbolculuk ve antrenörlük dönemlerinde kulübün farklı kademelerinde görev yaptığını söyledi. Giresunspor'un 20202021 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselmesinde de görev aldığını belirten Demir, Adana Demirspor'un 51 mağlup edildiği Bursa'daki final karşılaşmasını hatırlattı.

REKLAM

Büyük takımlara karşı unutulmaz galibiyetler

44 yıl aradan sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig'e yükselen Giresunspor, 20212022 ve 20222023 sezonlarında mücadele ettiği ligde büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla da taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle deplasmanda Galatasaray karşısında elde edilen galibiyet, Beşiktaş karşısında alınan sonuç ve Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada elde edilen beraberlik, yeşilbeyazlı ekibin o dönemdeki başarılı performansları arasında yer aldı.

O yılları heyecanla hatırladığını belirten Cengiz Demir, "2020 yılından sonra tekrar bir Süper Lig serüvenimiz yaşandı. Herkesi heyecanlandıran ortamlar gelişti. Bir Galatasaray galibiyetimiz var deplasmanda. Beşiktaş'la, Fenerbahçe ile oynadığımız maçlar vardı. Fenerbahçe'nin o iyi kadrosuyla berabere kaldığımız maçı hep beraber izledik. Güzel neticelerin olduğu, iyi bir sezon geçirdiğimiz dönemler yaşadık. Ancak daha sonrasında istemediğimiz durumlardan dolayı takımımız şu anda Bölgesel Amatör Lig'de. Bu da hepimizi çok üzüyor. Gönlüm isterdi ki keşke o liglerde kalabilseydik" diye konuştu.

REKLAM

Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarına tanıklık etti

Giresunspor'un 1970'li yıllardaki Süper Lig mücadelesine tanıklık eden isimlerden Gençağa Şahin ise o dönem Karadeniz futbolunda Giresunspor'un ayrı bir yere sahip olduğunu anlattı. Karadeniz'de Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Orduspor gibi takımların henüz Süper Lig'de bulunmadığı yılları hatırlatan Şahin, Giresunspor'un Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde de ligde bulunduğunu söyledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğa giden yolunda Giresunspor'un rakiplerinden biriyle oynadığı karşılaşmayı hatırlatan Şahin, "Sadece Giresunspor vardı. Karadeniz fırtınası, Çotanaklar vardı. Rize yoktu, Ordu yoktu, Samsun yoktu. Sadece Giresunspor vardı. Trabzonspor o zaman lige çıktı, şampiyonluğa gidiyor. Fenerbahçe'yi bizim yenmemiz lazım. Sarıdoğan'ın attığı golle Fenerbahçe'yi yenmiştik. Trabzon'un şampiyonluk yolunun açılması için Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyordu ve yendik. Trabzon da şampiyon oldu. O yıllarda takımın antrenmanı bile kalabalık olurdu. Sahaya girer, antrenmanları saha içinden izlerdik" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Yiğit düştüğü yerden kalkar ama destekle kalkar"

Giresunspor'un zor dönemlerinde, başkan adayı çıkmadığı süreçlerde başkanlığa talip olan taraftarlardan Hüseyin Bayraktar da kulübün geçmişte oluşturduğu birlikteliğe dikkat çekti. Süper Lig döneminde Giresun'un çevre il ve ilçelerden gelen taraftarlarla dolup taştığını belirten Bayraktar, Giresunspor'un yeniden ayağa kalkabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Bayraktar, "Süper Lig'de atmosferimiz ismi gibi süperdi. İlçe ilçe, çevre illerden, komşu şehirlerden büyük taraftar toplulukları geliyordu. Burada hem Giresunspor kazanıyordu hem Giresun kazanıyordu. Şimdi Giresunspor'umuz Bölgesel Amatör Lig'de. Buradan yiğit düştüğü yerden kalkar tabii ki ama destekle kalkar. Kurtuluşumuz yoktur, bizlere alem bakar. Yiğit düştüğü yerden elbet bir gün kalkar" dedi.

REKLAM

Profesyonel liglerde Giresun takımı kalmadı

20222023 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Giresunspor, sonraki yıllarda yaşadığı mali sorunlar, transfer yasakları ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle yeniden üst liglere çıkamadı. Üst üste gelen küme düşmelerin ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden yeşilbeyazlı ekip, 20252026 sezonunu son sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Böylece uzun yıllardır profesyonel futbol liglerinde takımlarıyla temsil edilen Giresun'un profesyonel liglerdeki temsilcisi kalmadı. Bir dönem Süper Lig'de büyük takımları ağırlayan, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçlarla gündeme gelen Giresunspor, şimdi yeniden ayağa kalkabilmek için destek bekliyor.