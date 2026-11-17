Güce'de eski köy okulu kültürevine dönüştürülecek
Giresun'un Güce ilçesinde eski köy okulunu kültürevine dönüştürme çalışmalarına başlandı.
Giresun'un Güce ilçesinde eski köy okulunu kültürevine dönüştürme çalışmalarına başlandı.
Giyimli Mahallesi Muhtarı İsmail Türedi, gazetecilere, geçmişte köy okulu olarak kullanılan binanın atıl kaldığını söyledi.
Eski okul binasını vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla kültürevi projesi hazırladıklarını belirten Türedi, projeyle binanın düğün ve taziye günlerinde kullanılabileceğini kaydetti.
Türedi, projeye destek olan Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, iş insanları ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.
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