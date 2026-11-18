Kaza, sabah saatlerinde Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Emine Topşir’in kullandığı 28 AV 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile kendisine araç kullanmayı öğreten eşi Abdullah Topşir yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Topşir, hayatını kaybetti.

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