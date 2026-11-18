Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Abdullah Topşir’in (57) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Emine Topşir ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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