Giresun'dan kısa kısa
Giresun Valisi Mustafa Koç, Eynesil ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Giresun Valisi Mustafa Koç, Eynesil ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Koç, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
Pazar esnafının taleplerini dinleyen Vali Koç, bereketli kazançlar diledi.
- Arıcılara eğitim
Güce ilçesinde arıcılara yönelik seminer düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Güce Belediyesi Sosyal Tesislerinde organize edilen seminerde katılımcılara arı yetiştiriciliği hakkında bilgi aktardı.
Arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
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