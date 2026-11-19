Kaza, akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesine bağlı Umutbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, tünel çıkışında yayladan dönüş yolunda bulunan koyun sürüsüne çarptı. Sürünün arasına dalan otomobil, koyunları altına alarak güçlükle durabildi. Kazada sürücü ve vatandaşlar arasında yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı 20’ye yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

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