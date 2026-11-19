Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, AK Parti’ye katıldı. Kara’ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Son yerel seçimlerde İYİ Parti’den Tirebolu Belediye Başkanı seçilen Bülent Kara, partisinden istifa etmesinin ardından AK Parti saflarına katıldı. Kara’nın katılımıyla AK Parti’nin Giresun’daki ilçe belediye başkanı sayısı 9’a yükseldi. AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gerçekleştirilen katılım töreninde, Kara’nın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Tirebolu ile birlikte Alucra, Çamoluk, Dereli, Doğankent, Güce, Keşap, Piraziz ve Şebinkarahisar belediyeleri de AK Parti tarafından yönetiliyor. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Bülent Kara’nın partiye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Alkan, "Tirebolu Belediye Başkanımız Bülent Kara’ya AK Parti ailemize hoş geldin diyorum. Gönülden aramıza hoş geldin. Biz büyük bir aileyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Bundan sonra da hep birlikte Tirebolu’muz ve Giresun’umuz için çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.