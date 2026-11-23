Güce'nin gelişmesi ve vatandaşların huzuru ile refahı için çalışacaklarını aktaran Bozkurt, "Görev süremiz boyunca devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirmek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır." dedi.

Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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