Bulancak'ta denizde "Zafer Küreği" etkinliği düzenlendi

Kürek sörfü gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çocuklar da gökyüzüne kırmızı ve beyaz balonlar bıraktı.

Bulancak Belediyesi ile Giresun Su Topluluğu Spor Kulübü iş birliğinde Burunucu Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu ve denizde Türk bayrağı açıldı.

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